14 февраля, 07:30Шоу-бизнес
Для Блиновской запросили шесть лет колонии по делу о неуплате налогов
Прокуратура попросила приговорить блогера Елену Блиновскую к шести годам колонии за неуплату налогов на миллиард рублей и отмывание преступных доходов. Также обвинение требует конфисковать имущество ее семьи, назначить штраф в 1,5 миллиона рублей и запретить заниматься коммерческой деятельностью на пять лет.
Защита настаивает на условном наказании, а суд может отсрочить приговор до достижения ее младшей дочерью 14-летнего возраста.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.