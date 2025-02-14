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14 февраля, 07:30

Шоу-бизнес

Для Блиновской запросили шесть лет колонии по делу о неуплате налогов

Для Блиновской запросили шесть лет колонии по делу о неуплате налогов

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Прокуратура попросила приговорить блогера Елену Блиновскую к шести годам колонии за неуплату налогов на миллиард рублей и отмывание преступных доходов. Также обвинение требует конфисковать имущество ее семьи, назначить штраф в 1,5 миллиона рублей и запретить заниматься коммерческой деятельностью на пять лет.

Защита настаивает на условном наказании, а суд может отсрочить приговор до достижения ее младшей дочерью 14-летнего возраста.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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