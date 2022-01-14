В Москве арестовали одного из предполагаемых хакеров группировки REvil

Тверской суд Москвы арестовал хакера, который вымогал деньги с помощью вирусов. Роман Муромский пробудет под стражей два месяца – до 13 марта. Ему грозит семь лет тюрьмы.

Его вместе с другими 13 участниками группировки REvil задержали сотрудники ФСБ по запросу США. В их домах изъяли почти 430 миллионов рублей, 600 тысяч долларов, 500 тысяч евро, компьютеры и 20 автомобилей премиум-класса. Они, по версии следствия, рассылали вирусы для вымогательства денег.

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