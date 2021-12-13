Адвокаты Рашкина обжалуют наложенные судом запреты

Адвокаты депутата Госдумы Валерия Рашкина обжалуют наложенные судом запреты. Во время следствия парламентарий не может охотиться, выходить из дома ночью, а также использовать интернет, почту и общаться со свидетелями по уголовному делу.

Такое ограничение наложил Басманный суд Москвы до 13 февраля. По данным следствия, суть дела сводится к тому, что в конце октября Рашкин вместе с компанией в Саратовской области поехал охотиться на лося без разрешения.

Животное пристрелили, разделали и разложили по машинам. С этим грузом парламентария задержали. Рашкину предъявлено обвинение, также он лишен депутатской неприкосновенности. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

