Суд Москвы запретил депутату Рашкину выходить из дома с 23:00 до 07:00

Басманный суд Москвы запретил депутату Госдумы от КПРФ Валерию Рашкину выходить из дома с 23:00 до 07:00. Мера пресечения для парламентария избрана по делу о незаконной охоте.

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