Вынесен приговор обвиняемым по делу о взрыве на складе пиротехники в Сергиевом-Посаде

В Московской области вынесли приговор по делу о взрыве на складе пиротехники в Сергиевом-Посаде. 9 августа 2023 года он унес жизни девяти человек и привел к масштабным разрушениям.

Троих руководителей фирмы, которые хранили взрывчатые вещества на складе, приговорили к лишению свободы. Они получили от 4,5 до 5 лет. Вину фигуранты дела не признали.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.