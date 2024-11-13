Суд признал банкротом блогера Елену Блиновскую

Суд признал блогера Елену Блиновскую банкротом. Началась процедура реализации ее имущества. Это означает, что все активы будут проданы, а вырученные средства пойдут на погашение долгов. Адвокат Блиновской выразил надежду, что до конца года она сможет рассчитаться по основному требованию.

Суд также снял арест с имущества, которое теперь выставлено на продажу. Дом в коттеджном поселке на Новой Риге, например, оценивается в 600–650 миллионов рублей, но, помимо этого, есть и другие дорогие объекты недвижимости, автомобили и банковские счета.

Блиновскую обвиняют в уклонении от уплаты налогов на сумму более 900 миллионов рублей и отмывании денег. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.