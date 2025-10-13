Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 13 октября

Мосгорсуд рассмотрел апелляцию блогера Елены Блиновской и смягчил ее наказание. Она проведет в колонии 4,5 года вместо 5 лет.



В Москве стремительно холодает – наиболее низкие температуры ожидаются 15 и 16 октября. Кроме того, прогнозируются осадки с мокрым снегом.

В районе Митино открыли Дворец бракосочетания, о котором просили местные жители. В новом здании смогут проводить более 8 тысяч свадебных церемоний. Интерьеры выполнены по индивидуальному дизайнерскому проекту.

