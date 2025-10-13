Форма поиска по сайту

Новости

Новости

13 октября, 21:00

Шоу-бизнес

Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 13 октября

Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 13 октября

Адвокат Блиновской прокомментировала решение Мосгорсуда

Суд отказал Блиновской в отсрочке дальнейшего отбывания срока

Обвинение запросило для блогера Портнягина 5 лет колонии

Суд изменил приговор в отношении Блиновской

Мосгорсуд смягчил приговор блогеру Елене Блиновской

Блиновская попросила Мосгорсуд отстрочить ей дальнейшее исполнение приговора

Блиновская попросила Мосгорсуд отсрочку от дальнейшего отбывания срока

Мосгорсуд рассмотрит апелляционную жалобу на приговор Блиновской

Телеведущий Родригез подал в суд, чтобы снизить сумму алиментов

Мосгорсуд рассмотрел апелляцию блогера Елены Блиновской и смягчил ее наказание. Она проведет в колонии 4,5 года вместо 5 лет.

В Москве стремительно холодает – наиболее низкие температуры ожидаются 15 и 16 октября. Кроме того, прогнозируются осадки с мокрым снегом.

В районе Митино открыли Дворец бракосочетания, о котором просили местные жители. В новом здании смогут проводить более 8 тысяч свадебных церемоний. Интерьеры выполнены по индивидуальному дизайнерскому проекту.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

