13 октября, 12:15

Шоу-бизнес

Блиновская попросила Мосгорсуд отстрочить ей дальнейшее исполнение приговора

Блогер Елена Блиновская, отбывшая 3 года из своего пятилетнего срока, обратилась в Мосгорсуд с просьбой отсрочить дальнейшее исполнение приговора до 14-летия ее младшей дочери. На данный момент девочке 5 лет.

На заседании также будут рассматривать законность решения Савеловского суда, который вынес блогеру приговор. Адвокат Блиновской Анна Бондякова отметила, что будет добиваться смягчения наказания.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

