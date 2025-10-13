Мосгорсуд рассмотрит апелляционную жалобу на приговор Блиновской

Мосгорсуд рассмотрит апелляционную жалобу на приговор блогеру Елене Блиновской 13 октября. Она попросила предоставить ей отсрочку от отбывания наказания, пока ее детям не исполнится 14 лет.

Блиновскую приговорили к 5 годам лишения свободы в колонии общего режима за неуплату налогов и отмывание денег. За время содержания под стражей и в СИЗО блогер уже отбыла часть срока, что позволяет ей рассчитывать на условно-досрочное освобождение.

