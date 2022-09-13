Новости часа: суд арестовал мужчину, угрожавшего сбросить ребенка с балкона в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Суд арестовал на два месяца мужчину, который пытался выбросить годовалую дочь из окна в Новокосине. Об этом сообщило следствие.

В Москве 70% школ и детских садов строят инвесторы. Об этом рассказал заммэра Андрей Бочкарев.

Назальную вакцину против гриппа и COVID-19 разработали в НИИ гриппа. Об этом заявил директор института Дмитрий Лиознов.