Суд арестовал мужчину, угрожавшего сбросить ребенка с балкона в Москве

Мужчина, грозивший сбросить малолетнюю дочь с балкона, арестован до 12 ноября. 27-летнего отца обвиняют в покушении на убийство.

Инцидент произошел на улице Городецкой в Новокосине. Обвиняемый, будучи в наркотическом опьянении, схватил свою годовалую дочь, перевесил через перила балкона 13-го этажа и выкрикивал угрозы сбросить ребенка.

Мужчина ранее был судим за кражу, а также за драку и оскорбление в отношении представителей власти. Дело находится на контроле у прокуратуры Москвы.