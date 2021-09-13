Суд продлил арест девушке, сбившей трех детей в Солнцеве

Суд еще на месяц продлил арест Валерии Башкировой, которая на машине сбила трех детей в Солнцеве. Девушка останется под стражей до 16 октября, сообщил ее адвокат.

Авария произошла 16 июля на улице Авиаторов. Семья переходила дорогу по зебре. Детей сразу же доставили в больницу, однако спасти двух мальчиков не удалось. Одному было всего пять лет, другому – три года. Девятимесячный ребенок выжил, но у него серьезные травмы головы.

Вину девушка признала. Изначально суд назначил ей домашний арест, но потом изменил меру пресечения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.