Суд в Краснодаре арестовал подозреваемого в убийстве Ржицкого

Суд в Краснодаре арестовал подозреваемого в убийстве бывшего командира подлодки "Краснодар" Станислава Ржицкого. Во время судебного заседания Сергей Денисенко опроверг сотрудничество со спецслужбами Украины, хотя ранее на допросе признал вину и рассказал, что его давно завербовали.

Мужчину задержали на съемной квартире в Туапсе, у него обнаружили пистолет с глушителем и билеты на самолет. После убийства Денисенко собирался улететь в Швейцарию, где его ждала жена с ребенком.

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