Новости последнего часа: арестован водитель каршеринга, сбивший трех пешеходов в Люберцах

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Арестован водитель каршеринга, сбивший трех пешеходов в Люберцах. Двое пешеходов погибли из-за аварии, сообщили в МВД.

Операторы кикшеринга в Москве получат более 60 миллионов рублей на обновление парка. Об этом рассказали власти города.

Российские дипломаты на Шри-Ланке работают в штатном режиме, угрозы туристам нет, прокомментировали ситуацию в российском посольстве.