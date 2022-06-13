Хозяйку подмосковной конюшни обвиняют в жестоком обращении с животными

В Красногорске судят хозяйку скандальной конюшни. Елену Дубчак и двоих ее работников обвиняют в жестоком обращении с животными.

По данным следствия, они держали без воды и еды собак на территории конного клуба. Когда питомцы заболели, ветеринара не вызвали, в итоге трое щенков и две взрослые собаки погибли.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

