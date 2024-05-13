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13 мая, 21:45

Происшествия

Новости регионов: суд арестовал начальника автоколонны по делу о падении автобуса в Мойку

Новости регионов: суд арестовал начальника автоколонны по делу о падении автобуса в Мойку

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Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу начальника автоколонны компании-перевозчика, автобус которой упал с моста в реку Мойку. Джахангир Халилов пробудет под стражей как минимум до 10 июля. По версии следователей, мужчина должен был контролировать соблюдение трудовой и транспортной дисциплины, в том числе режима труда и отдыха водителей, работавших в ООО "Такси".

Между тем улицы Сочи стали напоминать Венецию: в город пришли сильные ливни, которые моментально затопили дороги, превратив их в бурные реки. По словам местных жителей, под воду ушли некоторые мосты и федеральная трасса. В городе объявлено штормовое предупреждение.

Подробности об этих и других актуальных темах – в эфире телеканала Москва 24.

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