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13 мая, 19:30

Происшествия

Новости мира: экс-министра Казахстана приговорили к 24 годам заключения за убийство жены

Новости мира: экс-министра Казахстана приговорили к 24 годам заключения за убийство жены

"Безопасный город": суд вынес приговор бойцу джиу-джитсу за избиение подростка в Москве

"Безопасный город": суд приговорил к 3 годам колонии владельца сгоревшего склада цветов

"Безопасный город": суд арестовал виновника аварии на Калужском шоссе в ТиНАО

Суд арестовал виновника смертельной аварии на Калужском шоссе в ТиНАО

Суд в Москве арестовал 12-го фигуранта по делу о теракте в "Крокус Сити Холле"

Басманный суд арестовал 12-го фигуранта дела о теракте в "Крокус Сити Холле"

Новости мира: исполнительнице теракта в центре Стамбула дали 1 794 года тюрьмы

Суд в Москве арестовал третьего фигуранта по делу Тимура Иванова

По делу Тимура Иванова арестовали совладельца компании "Олимпситистрой"

Бывшего министра экономики Казахстана Куандыка Бишимбаева приговорили к 24 годам заключения за убийство гражданской жены Салтанат Нукеновой. Отбывать наказание экс-министр будет в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.

Между тем в Индии, в Мумбаи, рекламный щит рухнул на здание и парковку. Известно как минимум о 54 пострадавших. Конструкция не выдержала штормового ветра и накрыла одноэтажное строение и десятки машин.

Подробности об этих и других актуальных темах – в эфире телеканала Москва 24.

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