Новости мира: экс-министра Казахстана приговорили к 24 годам заключения за убийство жены

Бывшего министра экономики Казахстана Куандыка Бишимбаева приговорили к 24 годам заключения за убийство гражданской жены Салтанат Нукеновой. Отбывать наказание экс-министр будет в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.

Между тем в Индии, в Мумбаи, рекламный щит рухнул на здание и парковку. Известно как минимум о 54 пострадавших. Конструкция не выдержала штормового ветра и накрыла одноэтажное строение и десятки машин.

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