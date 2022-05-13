Суд в Москве заочно арестовал двух офицеров ВСУ за обстрелы мирных жителей Донбасса. Данные лица объявлены в розыск.

Ограничение участия Минска и Москвы в международных делах подвергнут риску перспективы мирного переговорного процесса по Украине. Об этом заявили в МИД Белоруссии.