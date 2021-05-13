Рэпер Гулиев обжаловал приговор по делу о ДТП на Остоженке в Москве

Рэпер Эльмин Гулиев решил обжаловать приговор по делу об аварии на Остоженке. Жалобу он подал 11 мая.

Месяц назад Хамовнический суд приговорил его к четырем годам колонии и лишил прав на три года. Кроме того, с Гулиева взыскали чуть меньше полутора миллионов рублей в качестве компенсации потерпевшим. Вину он признал и тогда же заявил о готовности полностью выплатить компенсацию.

Авария произошла в сентябре 2020 года. 27-летний рэпер превысил скорость и проехал на красный сигнал светофора, а затем столкнулся с Mercedes-Benz и сбил людей на тротуаре. Пострадали четыре человека. В крови Гулиева были обнаружены наркотические вещества. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.