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Новости

13 февраля, 23:30

Происшествия

Новости регионов: суд оштрафовал владельцев танкеров за разлив мазута на Кубани

Новости регионов: суд оштрафовал владельцев танкеров за разлив мазута на Кубани

"Московский патруль": суд признал невменяемым облившего кислотой прохожих в Монине

"Московский патруль": гособвинение запросило для Блиновской 6 лет колонии

"Московский патруль": суд вынес приговор пенсионеру за убийство 50-летней давности

Одну из торговых точек сети кулинарий "Братья Караваевы" закрыли на 2 месяца

Гособвинение запросило 6 лет колонии для блогера Блиновской

Суд приостановил работу кулинарии "Братья Караваевы" в Москве на 60 дней

"Московский патруль": суд арестовал обвиняемую в подготовке заказного убийства мужа

Суд приостановил смену управляющей компании в ЖК на западе Москвы

"Московский патруль": стрелявшим в воздух молодоженам вынесли приговор в Подмосковье

Суд оштрафовал владельцев танкеров, которые потерпели крушение в Черном море, на 630 тысяч рублей. После этой катастрофы пляжи оказались загрязнены мазутом. Последствия до сих пор устраняют специалисты.

Коммунальный коллапс в Ростове-на-Дону – так называют местные жители видео в Сети. Из-за новой аварии в центре города без тепла остались около 50 домов. Горячая вода течет по улицам, а жильцы жалуются на холодные батареи.

На авиазаводе в Иркутске начали собирать первые учебно-тренировочные самолеты Як-130М. Прототип этого воздушного судна впервые представили на выставке "Армия – 2024". Як-130М разрабатывали для обучения военных летчиков.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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