Новости регионов: суд оштрафовал владельцев танкеров за разлив мазута на Кубани

Суд оштрафовал владельцев танкеров, которые потерпели крушение в Черном море, на 630 тысяч рублей. После этой катастрофы пляжи оказались загрязнены мазутом. Последствия до сих пор устраняют специалисты.

Коммунальный коллапс в Ростове-на-Дону – так называют местные жители видео в Сети. Из-за новой аварии в центре города без тепла остались около 50 домов. Горячая вода течет по улицам, а жильцы жалуются на холодные батареи.

На авиазаводе в Иркутске начали собирать первые учебно-тренировочные самолеты Як-130М. Прототип этого воздушного судна впервые представили на выставке "Армия – 2024". Як-130М разрабатывали для обучения военных летчиков.

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