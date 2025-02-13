Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 февраля, 17:15

Шоу-бизнес

Гособвинение запросило 6 лет колонии для блогера Блиновской

Гособвинение запросило 6 лет колонии для блогера Блиновской

Суд приостановил работу кулинарии "Братья Караваевы" в Москве на 60 дней

"Московский патруль": суд арестовал обвиняемую в подготовке заказного убийства мужа

Суд приостановил смену управляющей компании в ЖК на западе Москвы

"Московский патруль": стрелявшим в воздух молодоженам вынесли приговор в Подмосковье

Отобравший у клиентки деньги за проезд таксист пойдет под суд

Вандала, разбившего стекла десятка автомобилей в Митине, отправили в СИЗО

Суд заключил под стражу водителя, сбившего трех пешеходов в ТиНАО

"Московский патруль": суд избрал меру пресечения подозреваемым в похищении человека

Суд Самары на 2 месяца арестовал внучку убитых экс-мэра Виктора Тархова и его жены

Прокурор в Савеловском суде Москвы потребовал назначить блогеру Елене Блиновской 6 лет лишения свободы по делу о неуплате налогов и отмывании денег. Об этом сообщил корреспондент ТАСС из зала суда.

Также гособвинение попросило суд освободить ее от наказания за неуплату налогов из-за истечения срока давности, назначить штраф в 1,5 миллиона рублей и удовлетворить гражданский иск в полном объеме.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
судышоу-бизнесвидеоНаталия ШкодаРоман Карлов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика