Гособвинение запросило 6 лет колонии для блогера Блиновской

Прокурор в Савеловском суде Москвы потребовал назначить блогеру Елене Блиновской 6 лет лишения свободы по делу о неуплате налогов и отмывании денег. Об этом сообщил корреспондент ТАСС из зала суда.

Также гособвинение попросило суд освободить ее от наказания за неуплату налогов из-за истечения срока давности, назначить штраф в 1,5 миллиона рублей и удовлетворить гражданский иск в полном объеме.

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