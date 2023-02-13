Адвокат Ефремова рассказал, почему актер передумал просить смягчения наказания

Адвокат Михаила Ефремова рассказал, почему актер передумал просить смягчения наказания. По его словам, артист решил, что такое ходатайство преждевременно. В январе актер, осужденный за смертельную аварию, подал ходатайство о замене оставшейся части наказания на более мягкую меру, но теперь передумал.

Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в смертельной аварии на Смоленской площади в сентябре 2020 года.

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