12 декабря, 07:15

Происшествия

Суд Москвы рассмотрит дело о ДТП с 102-летним ветераном ВОВ

Суд Москвы рассмотрит дело о ДТП с 102-летним ветераном ВОВ

"Московский патруль": в столице осужден сотрудник, который обворовывал своего работодателя

"Московский патруль": в Москве вынесли приговор двум полицейским по делу о коррупции

Заседание по делу о массовом заражении ботулизмом прошло в Москве

Заседание по делу о массовом заражении ботулизмом прошло в Люблинском суде Москвы

Суд продлил домашний арест обвиняемым по делу о массовом отравлении салатом

Люблинский суд Москвы начал рассматривать дело о массовых отравлениях салатом лобио

"Московский патруль": меру пресечения избрали обвиняемому в убийстве соседей в Котельниках

Хозяйка шпица подала апелляцию после проигранного суда со столичной ветклиникой

Новый владелец квартиры в Москве столкнулся с судом после завершения ремонта

Суд Москвы рассмотрит дело о ДТП с 102-летним ветераном Великой Отечественной войны. Авария произошла в городе на улице Удальцова.

Три года назад мужчина во время парковки задел дорогой автомобиль. Компания, которой принадлежала машина, обратилась в страховую фирму, но полученных денег на ремонт якобы не хватило, и она потребовала с ветерана 400 тысяч на возмещение ущерба.

