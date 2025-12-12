Суд Москвы рассмотрит дело о ДТП с 102-летним ветераном ВОВ

Суд Москвы рассмотрит дело о ДТП с 102-летним ветераном Великой Отечественной войны. Авария произошла в городе на улице Удальцова.

Три года назад мужчина во время парковки задел дорогой автомобиль. Компания, которой принадлежала машина, обратилась в страховую фирму, но полученных денег на ремонт якобы не хватило, и она потребовала с ветерана 400 тысяч на возмещение ущерба.

