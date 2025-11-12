Форма поиска по сайту

12 ноября, 07:30

Происшествия

Суд Москвы отправил в колонию фокусника, который обещал превратить бумагу в доллары

Суд Москвы отправил в колонию фокусника, который обещал превратить бумагу в доллары

Суд в Москве отправил в колонию фокусника из Камеруна, который с помощью обещаний превратить бумагу в доллары похитил у граждан почти 2 миллиона рублей.

Ханс Таби уверял, что надо взять пятитысячные купюры и помыть их специальным порошком, а потом выдержать некоторое время в фольге. Злоумышленник демонстрировал потерпевшим свой преступный трюк, а после того, как граждане верили ему, забирал у них денежные средства.

Он проводил тайный ритуал и передавал якобы готовые пачки денег с фальшивыми деньгами, которые нельзя было вскрывать. Потом он скрывался. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

