Кирилл Серебренников возместил государству 129 млн рублей

Режиссер Кирилл Серебренников единолично выплатил 129 миллионов рублей по иску Минкультуры к фигурантам "Седьмой студии". Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой пресс-службу Мещанского суда Москвы.

При этом, как утверждал сам Серебренников, такой большой суммы у него не было. Как сообщает источник, деньги помогли собрать бизнесмены.

По версии следствия, средства были похищены руководством "Седьмой студии" с 2011 по 2014 год. Деньги выделило государство на развитие и популяризацию искусства.

Сейчас средства возвращены, поэтому арест, наложенный на имущество Серебренникова, отменен. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.