Басманный суд удовлетворил иск хирурга Хайдарова против защитницы жертв пластики Рашель

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12 сентября, 23:15

Происшествия

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Пластическому хирургу Тимуру Хайдарову удалось добиться компенсации за высказывания президента Ассоциации жертв пластической хирургии Александры Рашель. Ранее она заявила, что дипломы об образовании у Хайдарова – поддельные, а он сам никогда не проходил практику и ординатуру. Также якобы он "изуродовал и покалечил" 87 пациентов.

При этом, по словам пластических хирургов, антипримеры, которые случились со звездными пациентками Хайдарова – певицей Славой и Любовью Успенской, могли произойти из-за несоблюдения правил реабилитации. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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