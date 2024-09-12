Басманный суд удовлетворил иск хирурга Хайдарова против защитницы жертв пластики Рашель

Пластическому хирургу Тимуру Хайдарову удалось добиться компенсации за высказывания президента Ассоциации жертв пластической хирургии Александры Рашель. Ранее она заявила, что дипломы об образовании у Хайдарова – поддельные, а он сам никогда не проходил практику и ординатуру. Также якобы он "изуродовал и покалечил" 87 пациентов.

При этом, по словам пластических хирургов, антипримеры, которые случились со звездными пациентками Хайдарова – певицей Славой и Любовью Успенской, могли произойти из-за несоблюдения правил реабилитации. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.