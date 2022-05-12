Экс-министр экономического развития РФ Улюкаев вышел на свободу по УДО

Экс-министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев вышел на свободу по УДО.

Российская авиация поразила 120 районов сосредоточения украинских сил и техники. Об этом заявили в Минобороны РФ.

Почти 70 участков дорог переразметят в Москве в 2022 году для организации дополнительных полос, сообщили в ЦОДД.

