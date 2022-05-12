Экс-глава Минэкономразвития Улюкаев вышел на свободу по УДО

Бывший министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев вышел на свободу условно-досрочно из исправительной колонии № 1 в Твери.

ФСИН и прокуратура не стали обжаловать решение об освобождении Улюкаева. Бывший министр был задержан в 2016 году по обвинению в вымогательстве взятки в размере двух миллионов долларов у главы "Роснефти" Игоря Сечина.