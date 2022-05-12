Экс-глава Минэкономразвития Улюкаев выйдет на свободу 12 мая

У Тверской колонии № 1 в данный момент дежурят журналисты. Они ждут, когда выйдет бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев. Его выпускают по условно-досрочному освобождению. Появиться экс-министр может в любую минуту.

Алексей Улюкаев был осужден за получение взятки на восемь лет лишения свободы. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.