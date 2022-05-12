Экс-глава Минэкономразвития Улюкаев должен выйти на свободу по УДО 12 мая

12 мая ожидается, что из Тверской колонии № 1 выйдет бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев. У дверей исправительного учреждения дежурят журналисты.

Алексея Улюкаева задержали в 2016 году по подозрению в вымогательстве взятки в два миллиона долларов. Его взяли с поличным в офисе нефтяной компании "Роснефть". Свою вину министр не признал. В итоге получил восемь лет лишения свободы и штраф в размере 130 миллионов рублей.

В колонии бывший глава Минэкономразвития работал в библиотеке, вел для заключенных литературный кружок и семинары по теме финансов и кредитов, а также писал стихи.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.