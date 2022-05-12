Вступило в силу решение об условно-досрочном освобождении Улюкаева

12 мая, как ожидается, из Тверской колонии выйдет бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев. Суд не получил жалоб на ходатайство адвокатов Улюкаева об условно-досрочном освобождении. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Это значит, что держать экс-министра в заключении нет оснований. Алексея Улюкаева задержали в 2016 году по подозрению в вымогательстве взятки в два миллиона долларов.

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