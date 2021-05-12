Ученики казанской гимназии рассказали об обстоятельствах трагедии

19-летнего Ильназа Галявиева, обвиняемого в стрельбе в казанской школе, арестовали на два месяца. На суде молодой человек сел себя спокойно, он полностью признал вину и заявил, что не имеет тяжелых заболеваний.

Ученики гимназии рассказали подробности того трагического дня. Школьник Ахмад рассказал, что, услышав взрыв, он и другие школьники подошли к окну и увидели, как дети выбегают из школы, после чего заходит человек с огнестрельным оружием. По команде учителя ребята спрятались под парты.

Семиклассник Дмитрий рассказал, как с другими учениками баррикадировал вход в кабинет алгебры. В его классе всем удалось спастись, однако у двух выпрыгнувших в окно девочек переломы. О травмах от прыжков в окно рассказал и другой школьник.

Спастись удалось не всем. Среди погибших в основном дети, но есть и взрослые. Заслонившая собой ребенка 26-летняя учительница английского языка Эльвира Игнатьева была смертельно ранена. Ее вспоминают как очень жизнерадостную девушку, которая всегда мечтала стать педагогом.

Жители Казани продолжают нести к школе цветы и игрушки, зажигают поминальные лампады.

Трагедия произошла 11 мая утром в гимназии № 175 в Казани. По данным властей Татарстана, погибли семь детей и две учительницы. После стрельбы в казанской школе ввели режим контртеррористической операции. Пострадали 23 человека.

Стрелявший учился на четвертом курсе ТИСБИ, но в апреле его отчислили из-за академической задолженности. В учебном заведении юношу назвали "тихим и неконфликтным", уважавшим преподавателей и других студентов.

Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родственникам детей, погибших при стрельбе в школе. Пострадавшим российский лидер пожелал скорейшего выздоровления.

Следственный комитет возбудил дело о массовом убийстве. Глава СК Александр Бастрыкин поручил передать все материалы дела для дальнейшего тщательного и всестороннего расследования в ГСУ центрального аппарата ведомства.

Главное управление МЧС РФ по Татарстану запустило горячую линию для оказания психологической помощи. Позвонить можно по номеру 8 (843) 288-45-67. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.