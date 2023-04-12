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Прокурор запросил 14 лет колонии для экс-главы кузбасского МЧС по делу "Зимней вишни"

Прокурор запросил 14 лет колонии для экс-главы кузбасского МЧС по делу "Зимней вишни"

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Прокурор запросил 14 лет колонии для экс-главы кузбасского МЧС по делу "Зимней вишни". Также стало известно, что к 10 годам могут приговорить бывшего главного инспектора по пожарному надзору региона. Обвинение настаивает и на крупных штрафах.

С момента трагедии прошло пять лет. Огонь возник в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове 25 марта 2018 года. В результате происшествия погибли 60 человек.

Суд уже приговорил к срокам руководителей ТЦ, а также охранников и спасателей, которые не обеспечили безопасность людей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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