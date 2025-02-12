Суд приостановил смену управляющей компании в ЖК на западе Москвы

Суд приостановил смену управляющей компании в жилом комплексе в районе Филевского парка. Жители пожаловались на ненадлежащее состояние домов. По их словам, в подъездах не убирают, лифты часто не работают, а парковка требует ремонта.

Управляющая компания ссылается на застройщика, но проблемы остаются нерешенными. Госжилинспекция распорядилась передать управление домом новой компании, однако суд наложил ограничения. Жители надеются добиться их отмены. Следующее заседание назначено на 25 февраля.

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