Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 октября, 09:45

Шоу-бизнес

Телеведущий Родригез подал в суд, чтобы снизить сумму алиментов

Телеведущий Родригез подал в суд, чтобы снизить сумму алиментов

"Московский патруль": в московском суде прошло заседание по иску к экс-судье ВС РФ

"Московский патруль": в СИЗО отправлен мужчина, который напал на девушку с ножом в Москве

"Московский патруль": суд в Москве начал рассматривать иск об изъятии активов у Момотова

"Московский патруль": суд арестовал обвиняемого в убийстве знакомого у станции МЦД-2

Суд арестовал владельца склада по делу об отравлении алкоголем в Ленобласти

Телеведущий Родригез попросил суд снизить алименты на детей и бывшую жену

Футболист Аршавин подал иск в суд для уменьшения алиментов

"Вопрос спорный": россиянку, оставившую в аэропорте ребенка, лишили родительских прав

"Московский патруль": суд Москвы перенес заседание по убийству байкера в Люблине

Телеведущий Тимур Родригез развелся с женой после 16 лет брака и сам предложил внушительные алименты. Артист взял на себя не только ежемесячные выплаты в пользу двоих несовершеннолетних детей – 1,5 миллиона рублей, но и содержание бывшей жены – 500 тысяч рублей.

Официально брак расторгли без громких скандалов и споров, но теперь дело дошло до суда. Заседание назначено на 21 октября.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
судышоу-бизнесвидеоДарья КрамароваАрина Устюкова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика