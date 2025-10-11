Телеведущий Родригез подал в суд, чтобы снизить сумму алиментов

Телеведущий Тимур Родригез развелся с женой после 16 лет брака и сам предложил внушительные алименты. Артист взял на себя не только ежемесячные выплаты в пользу двоих несовершеннолетних детей – 1,5 миллиона рублей, но и содержание бывшей жены – 500 тысяч рублей.

Официально брак расторгли без громких скандалов и споров, но теперь дело дошло до суда. Заседание назначено на 21 октября.

