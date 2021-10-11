Подозреваемого по делу об отравлении арбузом отпустили под домашний арест

11:15
Мосгорсуд смягчил меру пресечения работнику службы дезинфекции Антону Котову, обвиняемому по делу о смерти бабушки и внучки в результате отравления на юго-востоке Москвы, переведя его под домашний арест, сообщил адвокат Андрей Сергеев.
8 августа столичная семья съела арбуз, купленный в магазине "Магнит". Через несколько часов у мамы, бабушки и 15-летней девочки появились признаки отравления. Их госпитализировали, уже в больнице ребенок и пожилая женщина скончались.
Было установлено, что причиной происшествия стало нарушение правил дезинсекции в магазине. Был задержан сотрудник компании "Областной центр дезинфекции", которая обрабатывала помещение магазина от насекомых, где был куплен арбуз.
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