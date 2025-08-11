Форма поиска по сайту

11 августа, 13:30

Происшествия

Мособлсуд вынес решение по делу калининградских медиков

Мособлсуд признал врачей из Калининграда Элину Сушкевич и Елену Белую виновными в убийстве новорожденного. Сушкевич получила 9 лет колонии, Белая – 9,5 года. Также суд назначил ограничение свободы и временный запрет на врачебную деятельность.

Дело рассматривалось почти семь лет. В ноябре 2018 года женщина родила ребенка на 24-й неделе весом 700 граммов. По версии следствия, главврач Белая была уверена, что новорожденный не выживет, и поручила анестезиологу Сушкевич ввести смертельную дозу сульфата магния, чтобы списать смерть на внутриутробную.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

судыпроисшествиявидео

