Избивших полицейских в столичном метро мужчин приговорили к сроку в колонии

Мужчины, избившие полицейских на станции метро "Тульская", отправятся за решетку. Симоновский районный суд приговорил их к 3,5 и 2,5 годам колонии общего режима.

Драка произошла в феврале этого года. Сотрудники полиции попросили мужчин пройти с ними для установления личностей. Но те ответили категорическим отказом. Первый стал толкаться и замахиваться на стражей правопорядка. Второй же нанес одному из полицейских удар ногой по туловищу, а другому несколько ударов рукой в область головы, после чего скрылся. Позже обоих злоумышленников задержали.

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