Мосгорсуд признал законным арест стендапера Мирзализаде

Мосгорсуд признал законным арест на 10 суток стендапера Идрака Мирзализаде. Его шутку прокуратура оценила как разжигание межнациональной вражды. И суд согласился.

Оспорить решение адвокаты попытались в вышестоящей инстанции, но тоже ничего не вышло.

11 августа поддержать комика к зданию Мосгорсуда пришли его поклонники и коллеги, среди которых, например, Александр Незлобин. Рядом дежурит полиция.

Во время процесса Мирзализаде вину не признал, но попросил прощения у всех, кто неправильно понял его высказывание. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.