Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 марта, 07:45

Происшествия

Новости регионов: в Анапе выставлен счет владельцам танкеров "Волгонефть"

Новости регионов: в Анапе выставлен счет владельцам танкеров "Волгонефть"

"Московский патруль": Митрошину обвинили в легализации средств в особо крупном размере

Новости регионов: власти Анапы подали иск на 211 млн руб к владельцам затонувших танкеров

Блогеру Александре Митрошиной грозит до 7 лет колонии

Митрошина и Блиновская уклонялись от уплаты налогов по похожим схемам

Блогер Александра Митрошина проведет под домашним арестом 1,5 месяца

Блогеру Александре Митрошиной грозит до 7 лет колонии

Суд отказал в переносе в Москву рассмотрения иска к владельцу танкера "Волгонефть-212"

Чертановский суд избрал меру пресечения блогеру Александре Митрошиной

Блогер Александра Митрошина заявила, что уплатила долги перед ФНС

Мэрия Анапы выставила счет владельцам танкеров "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Власти курорта оценили работы по ликвидации разлива нефтепродуктов в Керченском проливе. В Арбитражный суд Краснодарского края подали иск на 211 миллионов рублей. Именно столько было потрачено из бюджета города в рамках работ по устранению последствий крушения танкеров.

На Сахалине дороги и тротуары сковал стекловидный лед, из-за чего на участке трассы Южно-Сахалинск – Синегорск ограничено движение для всех видов транспорта. Льдом также покрылась автодорога в районе села Огоньки. Это стало причиной массовой аварии: столкнулись сразу четыре большегруза.

В аэропорту Махачкалы собрались сотни человек, чтобы поприветствовать абсолютного чемпиона UFC в полутяжелом весе Магомеда Анкалаева. Накануне он единогласным решением судей победил бразильца Алекса Перейра.

Подробности об этих и других актуальных темах – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
судыпроисшествияэкологияДТПспортрегионывидеоЕгор БедуляАнастасия Бородина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика