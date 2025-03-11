Новости регионов: в Анапе выставлен счет владельцам танкеров "Волгонефть"

Мэрия Анапы выставила счет владельцам танкеров "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Власти курорта оценили работы по ликвидации разлива нефтепродуктов в Керченском проливе. В Арбитражный суд Краснодарского края подали иск на 211 миллионов рублей. Именно столько было потрачено из бюджета города в рамках работ по устранению последствий крушения танкеров.

На Сахалине дороги и тротуары сковал стекловидный лед, из-за чего на участке трассы Южно-Сахалинск – Синегорск ограничено движение для всех видов транспорта. Льдом также покрылась автодорога в районе села Огоньки. Это стало причиной массовой аварии: столкнулись сразу четыре большегруза.

В аэропорту Махачкалы собрались сотни человек, чтобы поприветствовать абсолютного чемпиона UFC в полутяжелом весе Магомеда Анкалаева. Накануне он единогласным решением судей победил бразильца Алекса Перейра.

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