Соучастников пранкера задержали за розыгрыш на тему коронавируса в метро

Столичная полиция задержала двух соучастников пранкера Кароматулло Джаборова за розыгрыш на тему коронавируса в метро.

Ранее суд отправил в СИЗО на два месяца Джаборова, задержанного из-за вызвавшего общественный резонанс видеоролика, где мужчина в вагоне метро имитирует симптомы заражения коронавирусом. Его сообщники в это время кричали об инфекции, провоцируя панику среди пассажиров.

По данному факту в отношении участников розыгрыша возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".

Первые сообщения о вспышке нового типа пневмонии стали приходить из китайского Уханя в конце прошлого года. ВОЗ признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения. Правительство России включило новый вирус в перечень опасных заболеваний.

