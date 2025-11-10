Форма поиска по сайту

10 ноября, 22:30

Политика

Новости мира: экс-президент Франции Саркози вышел из тюрьмы

Бывший президент Франции Николя Саркози вышел из тюрьмы после трех недель заключения. Он будет ожидать апелляции под судебным контролем. Саркози запрещено покидать Францию и общаться с чиновниками Минюста.

При взрыве автомобиля в столице Индии пострадали 24 человека, погибли 13. Инцидент произошел в туристическом районе. Российских граждан среди пострадавших нет, сообщило посольство.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

