Апелляцию по делу о наследстве Александра Градского рассмотрели в Мосгорсуде

10 ноября, 16:30

Шоу-бизнес

Мосгорсуд рассмотрел апелляцию по делу о наследстве народного артиста России Александра Градского. Дома, нежилая недвижимость, участки – многомиллионное имущество, на которое претендуют четыре человека.

Неожиданно в суде обратили внимание на ограбление Марины Коташенко, последней жены артиста. Тогда она лишилась 100 миллионов рублей.

Что обсуждали на заседании? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

судышоу-бизнесвидеоМаксим ШаманинАлина ГилеваМария Панкратова

