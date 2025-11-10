Форма поиска по сайту

10 ноября, 16:15

Происшествия

В суд доставили пенсионерку, столкнувшую девочку на пути в столичном метро

В суд доставили пенсионерку, столкнувшую девочку на пути в столичном метро

Пенсионерку, которая столкнула девочку на пути в московском метро, доставили в суд для решения вопроса об ее аресте. Следствие предъявило ей обвинение в покушении на убийство.

На допросе женщина объяснила, что толкнула школьницу на станции "Таганская", посчитав ее громкий смех личным оскорблением. Девочку быстро подняли с путей находившиеся рядом родители, ребенок не пострадал.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

