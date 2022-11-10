Телеканал Москва 24 рассказал о главных событиях последнего часа

Москвичка, которая выбросила дочь из окна, арестована на 2 месяца. Девочка после падения с 11-го этажа умерла в больнице. Мать свою вину признала. Ее психическое здоровье проверят в ходе экспертизы.

Участок зеленой ветки метро от "Автозаводской" до "Орехова" будет недоступен полгода. Это связано с ремонтом тоннеля. На время ограничений для пассажиров запустят бесплатные автобусы, их будет больше, чем обычно.

Маршрут КМ1 будет работать от метро "Царицыно" до "Автозаводской" с промежуточными остановками. А маршрут КМ2 будет курсировать от "Орехова" до "Автозаводской" и останавливаться возле станций МЦД-2. Бесплатными также станут маршруты е80 и е85. Изменят и схему движения наземного транспорта. Чтобы дать дорогу автобусам, введут шесть километров выделенных полос.



Российские военные взяли под контроль Павловку. Этот населенный пункт считается стратегически важным на угледарском направлении.

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