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Новости

10 ноября, 21:00

Происшествия

Телеканал Москва 24 рассказал о главных событиях последнего часа

Телеканал Москва 24 рассказал о главных событиях последнего часа

Новости часа: Басманный суд арестовал владельца кафе "Полигон"

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Москвичка, которая выбросила дочь из окна, арестована на 2 месяца. Девочка после падения с 11-го этажа умерла в больнице. Мать свою вину признала. Ее психическое здоровье проверят в ходе экспертизы.

Участок зеленой ветки метро от "Автозаводской" до "Орехова" будет недоступен полгода. Это связано с ремонтом тоннеля. На время ограничений для пассажиров запустят бесплатные автобусы, их будет больше, чем обычно.

Маршрут КМ1 будет работать от метро "Царицыно" до "Автозаводской" с промежуточными остановками. А маршрут КМ2 будет курсировать от "Орехова" до "Автозаводской" и останавливаться возле станций МЦД-2. Бесплатными также станут маршруты е80 и е85. Изменят и схему движения наземного транспорта. Чтобы дать дорогу автобусам, введут шесть километров выделенных полос.

Российские военные взяли под контроль Павловку. Этот населенный пункт считается стратегически важным на угледарском направлении.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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