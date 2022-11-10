Новости часа: Басманный суд арестовал владельца кафе "Полигон"

Телеканал Москва 24 рассказал о главных событиях последнего часа. Басманный суд арестовал костромского депутата, владельца кафе "Полигон". В данном кафе при пожаре погибли 13 человек.

ЕС не будет давать визы россиянам по загранпаспортам, выданным в новых регионах, а также Абхазии и Южной Осетии. Об этом решении стало известно 10 ноября.

Кибератарки на информресурсы "Почты России" увеличились с начала 2022 года в четыре раза. Об этом сообщил топ-менеджер госкомпании.