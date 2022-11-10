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Новости

10 ноября, 18:30

В мире

Новости часа: Басманный суд арестовал владельца кафе "Полигон"

Новости часа: Басманный суд арестовал владельца кафе "Полигон"

Суд разрешил требовать компенсацию за громкий лай соседских собак

Суд арестовал владельца сгоревшего в Костроме клуба

Суд арестовал владельца клуба "Полигон" по делу о нарушении правил пожарной безопасности

Суд арестовал женщину, которая выбросила ребенка с 11-го этажа

Новости часа: москвичка, выбросившая из окна дочь, планировала убить себя и ребенка

Чертановский суд арестовал женщину, выбросившую ребенка с 11-го этажа

Новости часа: Чертановский суд арестовал женщину, которая выбросила из окна годовалую дочь

"Московский патруль": вероятные убийцы хореографа Прониной предстали перед судом

Блогера Некоглая выдворят из РФ

Телеканал Москва 24 рассказал о главных событиях последнего часа. Басманный суд арестовал костромского депутата, владельца кафе "Полигон". В данном кафе при пожаре погибли 13 человек.

ЕС не будет давать визы россиянам по загранпаспортам, выданным в новых регионах, а также Абхазии и Южной Осетии. Об этом решении стало известно 10 ноября.

Кибератарки на информресурсы "Почты России" увеличились с начала 2022 года в четыре раза. Об этом сообщил топ-менеджер госкомпании.

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