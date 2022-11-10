10 ноября, 18:30Общество
Суд разрешил требовать компенсацию за громкий лай соседских собак
Суд разрешил требовать компенсацию за громкий лай соседских собак. Прецедентом стал спор двух жительниц Липецка.
Одна из женщин жаловалась, что собаки соседки круглосуточно лают. Этот факт подтвердили свидетели, видеозаписи и замеры шума.
Однако в суде не разрешили выселить собак с участка, так как закон не запрещает содержать их на земельном участке. В кассационном суде согласились с этим решением, однако указали, что компенсация истцам положена. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.