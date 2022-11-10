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Новости

10 ноября, 18:30

Общество

Суд разрешил требовать компенсацию за громкий лай соседских собак

Суд разрешил требовать компенсацию за громкий лай соседских собак

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Суд разрешил требовать компенсацию за громкий лай соседских собак. Прецедентом стал спор двух жительниц Липецка.

Одна из женщин жаловалась, что собаки соседки круглосуточно лают. Этот факт подтвердили свидетели, видеозаписи и замеры шума.

Однако в суде не разрешили выселить собак с участка, так как закон не запрещает содержать их на земельном участке. В кассационном суде согласились с этим решением, однако указали, что компенсация истцам положена. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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