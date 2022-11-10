Суд арестовал владельца клуба "Полигон" по делу о нарушении правил пожарной безопасности. Владельцем сгоревшего заведения является депутат Ихтияр Мирзоев. Он пробудет в заключении до 5 января 2023 года.

Трагедия произошла в костромском клубе в ночь на 5 ноября. По данным следствия, причиной пожара стал выстрел из охотничьей ракетницы, совершенный одним из посетителей кафе.

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