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Новости

10 ноября, 17:30

Происшествия

Суд арестовал владельца клуба "Полигон" по делу о нарушении правил пожарной безопасности

Суд арестовал владельца клуба "Полигон" по делу о нарушении правил пожарной безопасности

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Суд арестовал владельца клуба "Полигон" по делу о нарушении правил пожарной безопасности. Владельцем сгоревшего заведения является депутат Ихтияр Мирзоев. Он пробудет в заключении до 5 января 2023 года.

Трагедия произошла в костромском клубе в ночь на 5 ноября. По данным следствия, причиной пожара стал выстрел из охотничьей ракетницы, совершенный одним из посетителей кафе.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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