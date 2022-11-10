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Новости

10 ноября, 16:30

Общество

Новости часа: москвичка, выбросившая из окна дочь, планировала убить себя и ребенка

Новости часа: москвичка, выбросившая из окна дочь, планировала убить себя и ребенка

Чертановский суд арестовал женщину, выбросившую ребенка с 11-го этажа

Новости часа: Чертановский суд арестовал женщину, которая выбросила из окна годовалую дочь

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Телеканал Москва 24 рассказал о главных событиях последнего часа. Москвичка, выбросившая из окна годовалую дочь, планировала убить себя и ребенка. Как сообщила столичная прокуратура, женщина арестована на два месяца.

Правительство РФ дополнительно выделит 27,5 миллиарда рублей на ежемесячные выплаты на детей от 8 лет. Об этом сообщил Михаил Мишустин.

"Соллерс" выкупит долю Mazda в совместном предприятии во Владивостоке и запустит производство в 2023 году. Об этом решении рассказали представители концерна.

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