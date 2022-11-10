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Новости

10 ноября, 16:00

Политика

Новости часа: Чертановский суд арестовал женщину, которая выбросила из окна годовалую дочь

Новости часа: Чертановский суд арестовал женщину, которая выбросила из окна годовалую дочь

"Московский патруль": вероятные убийцы хореографа Прониной предстали перед судом

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"Московский патруль": Кассационным судам России исполнилось 3 года

Новости часа: суд арестовал предполагаемого виновника пожара в кафе в Костроме

Москвичам рассказали о событиях прошедшего дня

Басманный суд заочно арестовал обвиняемую в убийстве Дарьи Дугиной

Новости часа: суд в Москве заочно арестовал и объявил в международный розыск Наталью Вовк

Депутата, сбившего ребенка под Новосибирском, арестовали на 11 суток

"Московский патруль": суд в Москве арестовал ректора РБУ Михаила Балыхина

Телеканал Москва 24 рассказал о главных событиях последнего часа. Чертановский суд Москвы арестовал женщину, которая выбросила из окна годовалую дочь, до 8 января 2023 года. Об этом сообщил Следственный комитет.

На юге столицы из-за закрытия участка Замоскворецкой линии изменится схема проезда. Об этом рассказал Дептранс.

Всю авто- и железнодорожную инфраструктуру ЕС нужно переоборудовать для быстрых перевозок военной техники на Восток. Такое заявление сделал глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

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