Новости часа: Чертановский суд арестовал женщину, которая выбросила из окна годовалую дочь

Телеканал Москва 24 рассказал о главных событиях последнего часа. Чертановский суд Москвы арестовал женщину, которая выбросила из окна годовалую дочь, до 8 января 2023 года. Об этом сообщил Следственный комитет.

На юге столицы из-за закрытия участка Замоскворецкой линии изменится схема проезда. Об этом рассказал Дептранс.

Всю авто- и железнодорожную инфраструктуру ЕС нужно переоборудовать для быстрых перевозок военной техники на Восток. Такое заявление сделал глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.